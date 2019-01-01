Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 10° 5 Янв 12°

СНГ 01.01.2019 18:30

Российские военные завершают перевооружение ракетных бригад сухопутных войск на "Искандеры"

Перевооружение ракетных бригад сухопутных войск России на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" завершат в 2019 году, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил РФ на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст бригадный комплект комплекса в ракетное соединение Западного военного округа.

Военные сообщили, что в составе бригадного комплекта - более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения.

"Искандер-М" в ракетных бригадах Сухопутных войск пришел на смену комплексу "Точка-У".

"Искандер-М" на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса, с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В 2018 году российские военные официально подтвердили, что на комплексы "Искандер-М" перевооружена ракетная бригада в Калининградской области.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РАКЕТЫ, ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ


Похожие новости


В случае выхода США из ДРСМД американские крылатые ракеты в ядерном оснащении смогу появиться в Европе не ранее 2020 года - Рябков Размещение США ракет в Европе закрепит ее как подчиненный элемент в системе мироустройства в американских видении - Грушко Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн В НАТО ознакомились с американскими разведданными о новых российских ракетах - Столтенберг Столтенберг: действия РФ ставят под угрозу ДРСМД Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]