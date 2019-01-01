Перевооружение ракетных бригад сухопутных войск России на оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" завершат в 2019 году, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил РФ на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст бригадный комплект комплекса в ракетное соединение Западного военного округа.

Военные сообщили, что в составе бригадного комплекта - более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения.

"Искандер-М" в ракетных бригадах Сухопутных войск пришел на смену комплексу "Точка-У".

"Искандер-М" на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса, с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В 2018 году российские военные официально подтвердили, что на комплексы "Искандер-М" перевооружена ракетная бригада в Калининградской области.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.