Президент США Дональд Трамп в Новый год решил обратиться, в частности, к своим оппонентам, посоветовав им забыть о ненависти к нему и насладиться позитивными переменами в стране.
"Всех - с Новым годом, в том числе - тех, кто меня ненавидит, а также - СМИ, распространяющих фейковые новости", - написал он на своей странице в Twitter.
По мнению Д.Трампа, "2019 будет потрясающим годом для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой: нашу страну ожидают великолепные события".
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