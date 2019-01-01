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Дальнее зарубежье 01.01.2019 20:45

Трамп посоветовал недоброжелателям успокоиться в ожидании "великолепных событий"

Президент США Дональд Трамп в Новый год решил обратиться, в частности, к своим оппонентам, посоветовав им забыть о ненависти к нему и насладиться позитивными переменами в стране.

"Всех - с Новым годом, в том числе - тех, кто меня ненавидит, а также - СМИ, распространяющих фейковые новости", - написал он на своей странице в Twitter.

По мнению Д.Трампа, "2019 будет потрясающим годом для тех, кто не страдает синдромом умопомешательства на почве нелюбви к Трампу. Просто успокойтесь и наслаждайтесь поездкой: нашу страну ожидают великолепные события".

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Тэги: США, ТРАМП, ГОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]