Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 4 Янв 10° 5 Янв 12°

СНГ 01.01.2019 23:05

Задержанный в РФ американец Уилан - бывший морпех, которого пригласили на свадьбу, заявляет его брат

Гражданин США Пол Уилан, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил во вторник его брат-близнец Дэвид Уилан.

"Пол - отставной морпех. Он находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN.

П.Уилан, как отмечает CNN, родился в Канаде. Его родители - британцы, но сам он - гражданин США. Во время службы в армии несколько раз побывал в Ираке.

"Мы опасаемся за его безопасность и самочувствие. Нет сомнений в том, что он невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены", - подчеркнул Д.Уилан.

"Мы очень волновались, когда потеряли с ним связь. Сейчас мы тоже волнуемся, но хотя бы знаем, что он жив", - добавил собеседник телеканала.

Он рассказал, что с 28 декабря не получал сообщений от брата, а о том, что того задержали, узнал лишь в понедельник - после публикации новостей на эту тему в СМИ.

Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.

Изначально 48-летний П.Уилан прибыл в Россию 22 декабря, сообщает CNN. Свадьба, на которую его пригласили, состоялась в пятницу.

CNN сообщает, что П.Уилан возглавлял службу безопасности компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России.

"Насколько я понимаю, он отвечал за физическую безопасность объектов своего работодателя. Он должен был гарантировать, что никто ничего не ворует, что нет взломов. Но речь не шла о кибербезопасности. И он не выполнял работу, наподобие той, которую делают телохранители. Он отвечал именно за безопасность помещений", - сказал брат задержанного.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.

"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ГРАЖДАНИН, ПОДРОБНОСТИ


Похожие новости


Проведение в 2019 году саммита США-РФ зависит от готовности к нему Вашингтона - Лавров В случае выхода США из ДРСМД американские крылатые ракеты в ядерном оснащении смогу появиться в Европе не ранее 2020 года - Рябков Экономика США в 2019 году может столкнуться с рецессией - Орешкин Гадать о степени влияния Мэттиса на Трампа - неблагодарное дело, отмечают в Кремле Помпео завил, что Трамп хотел бы сотрудничать с Россией, но она - ненадежный партнер Путин считает вывод войск США из Сирии возможным, хотя пока признаков вывода не видно

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]