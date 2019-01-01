Задержанный в РФ американец Уилан - бывший морпех, которого пригласили на свадьбу, заявляет его брат

Гражданин США Пол Уилан, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, является отставным морским пехотинцем, который приехал в Москву на свадьбу к знакомым, заявил во вторник его брат-близнец Дэвид Уилан.
"Пол - отставной морпех. Он находился в Москве, так как был приглашен на свадьбу", - говорится в его заявлении, выдержки из которого приводит CNN.
П.Уилан, как отмечает CNN, родился в Канаде. Его родители - британцы, но сам он - гражданин США. Во время службы в армии несколько раз побывал в Ираке.
"Мы опасаемся за его безопасность и самочувствие. Нет сомнений в том, что он невиновен, и мы верим, что его права будут соблюдены", - подчеркнул Д.Уилан.
"Мы очень волновались, когда потеряли с ним связь. Сейчас мы тоже волнуемся, но хотя бы знаем, что он жив", - добавил собеседник телеканала.
Он рассказал, что с 28 декабря не получал сообщений от брата, а о том, что того задержали, узнал лишь в понедельник - после публикации новостей на эту тему в СМИ.
Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Д.Уилан.
Изначально 48-летний П.Уилан прибыл в Россию 22 декабря, сообщает CNN. Свадьба, на которую его пригласили, состоялась в пятницу.
CNN сообщает, что П.Уилан возглавлял службу безопасности компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. Эта компания не работает в России.
"Насколько я понимаю, он отвечал за физическую безопасность объектов своего работодателя. Он должен был гарантировать, что никто ничего не ворует, что нет взломов. Но речь не шла о кибербезопасности. И он не выполнял работу, наподобие той, которую делают телохранители. Он отвечал именно за безопасность помещений", - сказал брат задержанного.
Как сообщалось, сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана.
"Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Посольство США в РФ уведомили о задержании гражданина страны П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
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