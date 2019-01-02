Экс-посол США на Украине заявил, что Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против РФ в течение двух месяцев

Вашингтон может предоставить Киеву оружие и ввести новые санкции против РФ в течение двух-трех месяцев, заявил экс-посол США на Украине, директор Атлантического совета Джон Хербст.
"Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США предоставят оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России. (...) Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум - двенадцати недель появится этот более сильный ответ США. И кроме санкций это будет военная помощь Украине", - заявил он в интервью "Радио Свобода".
По его словам, США могут поставить Украине противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.
"В США достаточно крылатых ракет "Гарпун", в основе действия которых - технологии, разработанные 30 лет назад, - и это то, что мы уже сейчас можем предоставить. А возможно, и гораздо более современные ракеты", - сказал экс-посол.
Среди санкций, которые могут ввести США, Д.Хербст назвал ограничение против крупнейшего российского банка или запрет на вход в американские порты российским судам.
Кроме того, экс-посол США на Украине подчеркнул, что поддержка Украины в американском Конгрессе на данный момент очень сильна. "И она останется как минимум такой же серьезной, а возможно, еще и усилится", - считает Д.Хербст.
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