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Происшествия 02.01.2019 09:46

Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 11 - МЧС

Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Кто именно пока не уточняется", - сказали в пресс-службе.

Неизвестна судьба около трех десятков человек.

Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей.

ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки)

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Тэги: РОССИЯ, МАГНИТОГОРСК, ЖЕРТВЫ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]