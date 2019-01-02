Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до 11 - МЧС

Тело 11 погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области в среду.

"Кто именно пока не уточняется", - сказали в пресс-службе.

Неизвестна судьба около трех десятков человек.

Шесть человек находится в больницах, в том числе двое детей.

ЧП произошло в минувший понедельник утром: в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки)