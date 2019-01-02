Добыча нефти в РФ в 2018 г. повысилась на 1,6%, до 555,84 млн т - ЦДУ ТЭК

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в 2018 году повысился на 1,6% по сравнению с 2017 годом и составил 555,84 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,16 млн баррелей.

В декабре 2018 года в России добыто 48,44 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 4,5% выше показателя декабря 2017 года.

По сравнению с октябрем 2018 года, который был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, добыча в России повысилась на 0,3%. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11,45 млн баррелей.

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) в прошлом году добыла 194,21 млн тонн (в декабре - 16,87 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 82,1 млн тонн (7,09 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 60,89 млн тонн (5,26 млн тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 39,49 млн тонн (3,28 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 29,53 млн тонн (2,67 млн тонн), "Башнефть" (MOEX:BANE) - 18,95 млн тонн (1,6 млн тонн), "Славнефть" - 13,81 млн тонн (1,21 млн тонн), "НОВАТЭК" (MOEX:NVTK) - 7,63 млн тонн (705,31 тыс тонн), "РуссНефть" (MOEX:RNFT) - 7,11 млн тонн (609,75 тыс тонн).

Добычу "Башнефти" ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно, хотя "Роснефть" приобрела контрольный пакет акций этой компании в середине октября 2016 года.

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, в истекшем году добыли 81,44 млн тонн нефти и газового конденсата (в декабре - 7,16 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 18,71 млн тонн нефтяного сырья (в декабре - 1,8 млн тонн).