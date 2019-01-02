Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в 2018 г. повысился на 0,3%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2018 году составил 239,64 млн тонн, что на 0,3% выше аналогичного показателя 2017 года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,81 млн баррелей.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье в истекшем году всего было экспортировано 213,12 млн тонн нефтяного сырья (из них 194,57 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 45,07 млн тонн.

В декабре в дальнее зарубежье было экспортировано 21,45 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 12,6%. Среднесуточный экспорт составил 5,07 млн тонн.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" в прошлом году отгружено 38,49 млн тонн российского нефтяного сырья (в декабре - 3,8 млн тонн), МНТ Козьмино - 30,39 млн тонн (2,56 млн тонн), Новороссийск - 19,51 млн тонн (1,86 млн тонн), СМП Усть-Луга - 18,98 млн тонн (1,5 млн тонн).

НК "Роснефть" (MOEX:ROSN) в 2018 году экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 106,73 млн тонн (в декабре - 9,32 млн тонн), "Сургутнефтегаз" (MOEX:SNGS) - 30,72 млн тонн (3,26 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" (MOEX:LKOH) - 20,45 млн тонн (1,7 млн тонн), "Татнефть" (MOEX:TATN) - 11,16 млн тонн (987,23 тыс тонн), "Газпром нефть" (MOEX:SIBN) - 7,65 млн тонн (588,56 тыс тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, в истекшем году отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 14,46 млн тонн нефти (в декабре - 1,28 млн тонн).

Транзит Казахстана в 2018 году составил 15,7 млн тонн (в декабре - 1,31 млн тонн), Азербайджана - 1,21 млн тонн (164,62 тыс тонн), Белоруссии - 1,64 млн тонн (136,5 тыс тонн).

Российские нефтяные компании в 2018 году снизили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 0,2% - до 18,03 млн тонн. Экспорт в Белоруссию сохранился на уровне 18 млн тонн нефти. Экспорт в Узбекистан снизился на 47,2% до 36 тыс тонн нефти.