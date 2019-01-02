В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено около $57 млн

Около $57млн (по текущему курсу) накоплено в Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана на 2 января 2019 года, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«На 2 января 2019 года в фонде сосредоточены средства на сумму 96 млн 449,53 тыс. манатов ( $56,73 млн по текущему курсу), $213 тыс. 577,88, 15,136 тыс. евро и 5 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Фонд помощи ВС Азербайджана был создан указом президента Азербайджана в 2002 году.

Б.Рустамбеков