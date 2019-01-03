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Регион 03.01.2019 15:20

Рестораторы Армении в январе намерены провести забастовку в знак протеста против роста цен и налогов

Союза ресторанов Армении заявил о намерении провести в январе однодневную забастовку.

"Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - говорится в заявлении Союза.

Сколько ресторанов примут участие в забастовке не сообщается.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РЕСТОРАНЫ, ЗАБАСТОВКА, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]