Рестораторы Армении в январе намерены провести забастовку в знак протеста против роста цен и налогов

Союза ресторанов Армении заявил о намерении провести в январе однодневную забастовку.

"Все участники настроены решительно. В знак протеста против роста цен, спада туризма, новой системы налогообложения в январе 2019 года мы на один день закроем наши двери", - говорится в заявлении Союза.

Сколько ресторанов примут участие в забастовке не сообщается.