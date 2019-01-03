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СНГ 03.01.2019 15:43

Казахстан завершил работу в составе Совбеза ООН - МИД

Новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН вместо завершивших свою миссию Боливии, Казахстана, Нидерландов, Швеции и Эфиопии стали Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия и ЮАР.

В этой связи постпредство Казахстана при ООН провело в штаб-квартире Организации официальную церемонию установки национальных флагов стран, избранных в Совбез на 2019-2020 годы, сообщила пресс-служба казахстанского МИД в четверг.

В пресс-службе напомнили, что впервые в истории ООН торжественная церемония присоединения к Совету безопасности Организации новых непостоянных членов прошла по инициативе Казахстана в январе 2018 года.

До того смена флагов непостоянных членов Совбеза ООН у пресс-стены перед залом Совета безопасности имела технический характер, а с введением новой традиции эта процедура стала официальным мероприятием с широким участием представителей стран-членов ООН и мировых СМИ.

"Целью этой торжественной церемонии является демонстрация признания и уважения новым членам СБ ООН. Все 15 членов Совета единодушно подтвердили, что эта церемония станет ежегодной традицией Совета Безопасности ООН", - отметил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, которого цитирует пресс-служба.

К.Умаров заверил в намерении Казахстана продолжать такую традицию в будущем. Он пожелал новым непостоянным членам Совбеза больших успехов в период их работы в главном органе ООН по поддержанию мира и безопасности.

Представительство Казахстана преподнесло в дар ООН специальные подставки ручной работы для флагов членов Совбеза, изготовленные в Казахстане и оформленные в национальном стиле, отмечается в сообщении.

Казахстан был непостоянным членом Совбеза ООН в 2017-2018 годы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИД, ООН, СОВБЕЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]