Сенат США утвердил старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа послом в Азербайджан - СМИ

Сенат США утвердил Эрла Литценбергера новым послом в Азербайджане, сообщают местные СМИ.

По их информации, Э.Литценбергер, карьерный сотрудник высшей дипломатической службы в ранге министра-советника, в ближайшие дни направится в Баку.

Э.Литценбергер с января 2018 года занимал должность старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам в Госдепе США. В различное время он занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане. Владеет французским, русским, сербским и болгарским языками.

Э.Литценбергер в октябре 2018 года заявил сенаторам, что, интеграция Азербайджана с Западом «может и должна выходить за рамки энергетических трубопроводов, экспорта и сотрудничества в области безопасности».

Ф.Исазаде