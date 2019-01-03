Вытрезвитель Таллина обновил рекорд восьмилетней давности

В прошлом году в Таллинский вытрезвитель было доставлено рекордное число "посетителей" - 5 962, из них 5 287 мужчин и 675 женщин, а также 205 граждан других стран.

Таллинский вытрезвитель ежегодно принимает около пяти с половиной тысяч человек, однако с прошедшим годом сравниться может лишь 2010 год, когда в вытрезвитель были доставлены 5917 человек. В 2017 году это число составило 5420, а в 2016 - 5775 человек, сообщила пресс-служба горуправы.

Чаще всего в вытрезвитель попадают в день получения зарплаты, в выходные, в Иванов день, на рождественские праздники и новогоднюю ночь.

Вице-мэр Таллина Тынис Мёльдер подчеркнул: подобная статистика показывает, что злоупотребление алкоголем остается актуальной проблемой, поэтому и государство, и город должны активнее заняться ее решением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вице-мэр также напомнил, что с 2018 года во всех камерах вытрезвителя ведется видеосъемка, чтобы обеспечить безопасность и наблюдать за физическим состоянием находящихся там людей.