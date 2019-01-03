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Дальнее зарубежье 03.01.2019 16:03

Вытрезвитель Таллина обновил рекорд восьмилетней давности

В прошлом году в Таллинский вытрезвитель было доставлено рекордное число "посетителей" - 5 962, из них 5 287 мужчин и 675 женщин, а также 205 граждан других стран.

Таллинский вытрезвитель ежегодно принимает около пяти с половиной тысяч человек, однако с прошедшим годом сравниться может лишь 2010 год, когда в вытрезвитель были доставлены 5917 человек. В 2017 году это число составило 5420, а в 2016 - 5775 человек, сообщила пресс-служба горуправы.

Чаще всего в вытрезвитель попадают в день получения зарплаты, в выходные, в Иванов день, на рождественские праздники и новогоднюю ночь.

Вице-мэр Таллина Тынис Мёльдер подчеркнул: подобная статистика показывает, что злоупотребление алкоголем остается актуальной проблемой, поэтому и государство, и город должны активнее заняться ее решением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вице-мэр также напомнил, что с 2018 года во всех камерах вытрезвителя ведется видеосъемка, чтобы обеспечить безопасность и наблюдать за физическим состоянием находящихся там людей.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СТОЛИЦА, ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]