Вытрезвитель Таллина обновил рекорд восьмилетней давности

В прошлом году в Таллинский вытрезвитель было доставлено рекордное число "посетителей" - 5 962, из них 5 287 мужчин и 675 женщин, а также 205 граждан других стран.
Таллинский вытрезвитель ежегодно принимает около пяти с половиной тысяч человек, однако с прошедшим годом сравниться может лишь 2010 год, когда в вытрезвитель были доставлены 5917 человек. В 2017 году это число составило 5420, а в 2016 - 5775 человек, сообщила пресс-служба горуправы.
Чаще всего в вытрезвитель попадают в день получения зарплаты, в выходные, в Иванов день, на рождественские праздники и новогоднюю ночь.
Вице-мэр Таллина Тынис Мёльдер подчеркнул: подобная статистика показывает, что злоупотребление алкоголем остается актуальной проблемой, поэтому и государство, и город должны активнее заняться ее решением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вице-мэр также напомнил, что с 2018 года во всех камерах вытрезвителя ведется видеосъемка, чтобы обеспечить безопасность и наблюдать за физическим состоянием находящихся там людей.
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