Скандал с Danske Bank может привести к реорганизации датского финрегулятора

Правительство Дании намерено предложить меры по изменению принципов работы финансового регулятора страны на фоне скандала с отмыванием денег в Danske Bank, крупнейшем датском банке, пишет Financial Times.
Конкретные меры будут обсуждаться в начале 2019 года. В частности, власти хотят избежать чрезмерного сближения финансового регулятора с банками, над которыми он надзирает, отметил министр по делам бизнеса Расмус Ярлов.
Ранее критику со стороны общественности вызвал тот факт, что бывший председатель правления датского Управления финансового надзора (Financial Supervisory Authority, FSA) Хенрик Рамлау-Хансен ранее был финансовым директором Danske Bank.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
В ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка. Датский банк также находится под расследованием в США.
Акции Danske Bank в четверг подорожали на 1,3%. Капитализация банка за последние 12 месяцев снизилась на 46%.
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