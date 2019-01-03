Лондонский футбольный клуб "Челси" договорился о приобретении игрока дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за $73 млн.
Таким образом, 20-летний вингер стал самым дорогим американским игроком в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда немецкий "Вольфсбург" приобрел американца Джона Брукса за $22,5 млн.
По условиям контракта, К.Пулишич завершит остаток текущего сезона в "Боруссии" в бесплатной аренде.
В этом сезоне Бундеслиги К.Пулишич, которого называют одним из самых талантливых молодых игроков в Европе и будущим американского футбола, забил 1 гол в 11 матчах. "Боруссия", за которую он провел всю свою карьеру с 2015 года, сейчас идет на первом месте в чемпионате страны, опережая мюнхенскую "Баварию" на 6 очков, и квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов.
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