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Спорт 03.01.2019 15:03

Кристиан Пулишич перешел в "Челси" за $73 млн, став самым дорогим американским футболистом в истории

Лондонский футбольный клуб "Челси" договорился о приобретении игрока дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича за $73 млн.

Таким образом, 20-летний вингер стал самым дорогим американским игроком в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году, когда немецкий "Вольфсбург" приобрел американца Джона Брукса за $22,5 млн.

По условиям контракта, К.Пулишич завершит остаток текущего сезона в "Боруссии" в бесплатной аренде.

В этом сезоне Бундеслиги К.Пулишич, которого называют одним из самых талантливых молодых игроков в Европе и будущим американского футбола, забил 1 гол в 11 матчах. "Боруссия", за которую он провел всю свою карьеру с 2015 года, сейчас идет на первом месте в чемпионате страны, опережая мюнхенскую "Баварию" на 6 очков, и квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ФУТБОЛ, ТРАНСФЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]