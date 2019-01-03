Рост активов ГНФАР в 2018г составит 9%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года прогнозируются в объеме $38 млрд 958,1 млн, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

«Активы Госнефтефонда на конец 2018 года прогнозируются в объеме $38 млрд 958,1 млн», -отмечает Палата.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2018 года активы ГНФАР составили $35 млрд 806,5 млн. Таким образом, за 2018 год активы фонда увеличатся на 8,8%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова