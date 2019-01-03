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Финансы 03.01.2019 15:25

Рост активов ГНФАР в 2018г составит 9%

Активы Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) по итогам 2018 года прогнозируются в объеме $38 млрд 958,1 млн, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

«Активы Госнефтефонда на конец 2018 года прогнозируются в объеме $38 млрд 958,1 млн», -отмечает Палата.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2018 года активы ГНФАР составили $35 млрд 806,5 млн. Таким образом, за 2018 год активы фонда увеличатся на 8,8%.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Нефтяной фонд представляет отчет о своих доходах и расходах раз в квартал.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНФАР, АКТИВЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]