Нефть дешевеет из-за опасений замедления роста в Китае, Brent ниже $55 за баррель

Цены на нефть снижаются в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии до максимумов за две недели, инвесторы обеспокоены сигналами замедления роста экономики в Китае.
Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 уменьшилась на $0,08 (0,15%), до $54,83 за баррель.
Контракты на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,33 (0,71%) - до $46,21 за баррель.
В среду фьючерсы как на Brent, так и на WTI подорожали до максимумов с 19 декабря на данных о сокращении добычи и экспорта нефти Саудовской Аравией.
Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия снизила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее на фоне уменьшения поставок в США и Китай.
При этом добыча нефти всеми государствами ОПЕК в прошлом месяцем сократилась на максимальную величину за почти два года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством среди трейдеров и аналитиков, а также данные о движении танкеров. ОПЕК в декабре уменьшила добычу нефти на 530 тыс. б/с, до 32,6 млн б/с. Добыча Ирана снизилась на фоне возобновления санкций США, а в Ливии работа на крупнейшем нефтяном месторождении остановилась из-за протестов.
Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.
Между тем власти канадской провинции Альберта, где сосредоточены значительные запасы нефти и газа, смягчили ряд требований, ограничивавших производство нефти и битума.
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