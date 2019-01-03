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Дальнее зарубежье 03.01.2019 16:32

Эстония должна стать страной, в которой нет людей без гражданства - глава МВД

Эстония должна стремиться к тому, чтобы стать страной, в котором нет людей без гражданства, заявила министр внутренних дел республики Катри Райк.

"Мы должны стремиться к тому, чтобы Эстония стала государством, где нет людей, не имеющих гражданства. Эта тема мне очень близка", - сказала К.Райк на пресс-конференции в четверг по итогам заседания правительства, на котором было принято решение о предоставлении эстонского гражданства 58 жителям республики.

Министр отметила, что в 2018 году гражданство получили 731 человек.

"Это стабильный показатель, в 2017 году их было 881. Наша политика гражданства относительно консервативная, но цифры стабильные", - сказала К.Райк.

Около 500 человек, получивших гражданство Эстонии в 2018 году, ранее вообще не имели никакого гражданства, остальные были в основном граждане России, сообщила министр.

Всего в настоящее время в Эстонии живет 76 тыс. человек без гражданства, отметила К.Райк.

Кроме того, по словам министра, в Эстонии еще не имеют гражданства 137 детей в возрасте до 15 лет, имеющих право на его получение по обновленному законодательству.

"Я как министр направила родителям письма, что они имеют право ходатайствовать о получении гражданства для детей", - сказала К.Райк.

Вместе с тем она выразила удовлетворение, что в Эстонии успешно проходит начавшаяся в конце 2018 года кампания по заключению так называемых "договоров о гражданстве". На их основании прожившие в стране не менее пяти лет неграждане и иностранцы могут бесплатно учить эстонский язык и получать для этого также отпуска до 20 суток с сохранением средней зарплаты.

"Мы планировали, что в этом году их будет 400 человек. Но, несмотря на то, что рекламная кампания еще не начиналась, на сегодня уже зарегистрировались 420 человек. Так что интерес к получению гражданства есть", - сказала глава МВД Эстонии.

"Если все пойдет успешно, то в наступившем году будет уже более тысячи новых граждан", - добавила К.Райк.

Политика предоставления гражданства в Эстонии, где около трети из 1,3 млн жителей страны являются некоренными, в основном русскоговорящими жителями, неоднократно подвергалась критике со стороны ОБСЕ, Совета Европы, ООН, властей России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МВД, ГРАЖДАНСТВО, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]