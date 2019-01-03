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СНГ 03.01.2019 16:42

Пострадавший дом в Магнитогорске планируется разделить на два отдельных здания - власти

Пострадавший в результате взрыва бытового газа дом в Магнитогорске планируется сохранить, разделив на два отдельно стоящих дома, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха в четверг.

"Предварительно получены выводы экспертов о том, что дом возможен для дальнейшего проживания. Он состоит из нескольких секций, соединяющихся температурными швами, поэтому его можно разделить на отдельные здания. Предварительно есть решение убрать уцелевшую стену обрушившегося подъезда и сохранить два отдельно стоящих дома", - сказал И.Рассоха.

Он пояснил, что пострадавший подъезд находился над аркой, соединявшей блоксекции дома в одно целое здание.

По информации руководителя управления, окончательное заключение экспертов по состоянию дома ожидается на текущей неделе.

Присутствующий на месте трагедии корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" сообщает, что некоторые жители, приходящие ежедневно в штаб по работе с населением на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, жалуются, что боятся оставаться жить в этом доме и просят, чтобы их пересилили.

Ранее со ссылкой на мэрию Магнитогорска сообщалось, что часть подъездов дома, частично поврежденного в результате взрыва газа, пригодны для проживания.

Жителям трех соседних с обрушившимся подъездов дома пока не разрешили вернуться домой, два раза в день на полчаса их пускают забрать нужные вещи.

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Тэги: РОССИЯ, МАГНИТОГОРСК, ДОМ, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]