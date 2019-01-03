ГНФАР в 2019г направит около 180 млн манатов на строительство жилья для 5 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2019 году профинансирует реализацию нового проекта по строительству жилья для семей беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
"В бюджете ГНФАР на 2019 год предусмотрено выделение 200 млн манатов на реализацию проектов по улучшению социально-бытовых беженцев и вынужденных переселенцев", - отметили в правительстве.
В частности, в рамках новых мероприятий в 2019 году планируется выделить 176,9 млн манатов на строительство жилых поселков для 4,933 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в Баку, Сумгайыте, Ширване, Агджабеди, Агдаше, Кюрдемире, Уджаре, Гек-геле и Гекчае.
Помимо этого, в 2019 году из бюджета ГНФАР будет выделено 23,1 млн манатов на завершение строительства поселков для данной категории лиц в Гарадагском, Абшеронском, Пираллахинском и Сабунчинском районах города Баку, а также в Бейлагане, Тертере и Физули (на 4,116 тыс. семей).
Как сообщалось, доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются в размере 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А. Мамедов
В Тбилиси тариф на природный газ для коммерческого сектора подорожает почти на 7% из-за падения курса лари
Президент Алиев поздравил с Рождеством православную христианскую общину Азербайджана
Сенат США утвердил старшего советника в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа послом в Азербайджан - СМИ
Нефть Brent перешла к росту, поднялась выше $55 за баррель
Счетная палата рекомендует ГНФАР прогнозировать расходы на три года вперед
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Съезд запрещенной на Украине Компартии выдвинул Симоненко кандидатом в президенты
Jaguar Land Rover отзывает почти 69 тыс. автомобилей в Китае
Пловдив и Матера в 2019 году будут европейскими столицами культуры - ЕК
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»