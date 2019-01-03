ГНФАР в 2019г направит около 180 млн манатов на строительство жилья для 5 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2019 году профинансирует реализацию нового проекта по строительству жилья для семей беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В бюджете ГНФАР на 2019 год предусмотрено выделение 200 млн манатов на реализацию проектов по улучшению социально-бытовых беженцев и вынужденных переселенцев", - отметили в правительстве.

В частности, в рамках новых мероприятий в 2019 году планируется выделить 176,9 млн манатов на строительство жилых поселков для 4,933 тыс. семей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в Баку, Сумгайыте, Ширване, Агджабеди, Агдаше, Кюрдемире, Уджаре, Гек-геле и Гекчае.

Помимо этого, в 2019 году из бюджета ГНФАР будет выделено 23,1 млн манатов на завершение строительства поселков для данной категории лиц в Гарадагском, Абшеронском, Пираллахинском и Сабунчинском районах города Баку, а также в Бейлагане, Тертере и Физули (на 4,116 тыс. семей).

Как сообщалось, доходы Госнефтефонда на 2019 год прогнозируются в размере 15 млрд 450 млн 149,7 тыс. манатов, расходы - 11 млрд 595 млн 238,4 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А. Мамедов