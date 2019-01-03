Молдавские либералы требуют переименования Московского проспекта в Кишиневе

Руководитель фракции Либеральной партии Молдавии Ион Чобану обратился в мэрию Кишинева с предложением переименовать Московский проспект на проспект Объединения (с Румынией).
И.Чобану напомнил, что либералы уже обращались по этому поводу к руководству кишиневской мэрии 27 марта 2017 года - в день, когда отмечалось "99-летие Объединения Молдавии с Румынией". В письме, которое обнародовало в четверг пресс-служба Либеральной партии, И.Чобану подчеркнул, что "прошло и 100-летие Великого Объединения, но обращение так и не было рассмотрено".
"Мы считаем, что Кишинев и его жители имеют право, чтобы одна улица символизировала это знаменательное событие, когда наши предки проявили мужество, совершив воссоединение с Родиной-матерью. Учитывая, что Объединение является одним из основополагающих событий современной истории Румынии, это следовало бы увековечить путем переименования одной из главных улиц Кишинева", - говорится в обращении.
В Кишиневе есть много улиц, название которых связано с историей Румынией. Все они были переименованы в первые годы после провозглашения независимости Молдавии в 1991 году. После 2000 года процесс переименований прекратился. В центральной части Кишинева есть улицы, название которых связано с российской или советской историей, наукой, культурой и литературой: улица Пушкина, Льва Толстого, Михаила Ломоносова, бульвар Гагарина, Московский проспект, улица Сергея Лазо и ряд других.
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