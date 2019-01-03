Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0245 GBR   2.1332 TRY   0.3141

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.54 1.13 Brent 54.91 1.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 6 Янв 11° 7 Янв 11°

Дальнее зарубежье 03.01.2019 17:01

Эстонскую Партию реформ покинул ее основатель

Один из учредителей Партии реформ Эстонии, ныне депутат Европарламента Игорь Грязин в четверг объявил о своем выходе из рядов реформистов.

"Сегодня я покинул ряды Партии реформ", - написал И.Грязин в социальных сетях, процитировав при этом экс-президента США, республиканца Рональда Рейгана, который, покидая в свое время Демократическую партию, заявил: "Это не я покинул Демократическую партию - это партия покинула меня".

"Той Партии реформ, среди учредителей которой я был 25 лет назад, сегодня больше не существует. Вместо государства граждан мы построили государственный аппарат, который о бумажках печется больше, чем о людях. Вместо свободной экономики у нас уже более десяти лет построен государственный капитализм. Изначальные либеральные ценности партии угасли и мои попытки вернуть партию к истокам оказались бесплодными", - написал И.Грязин, который и прежде выступал с критикой в адрес своей партии.

В декабре 2018 года И.Грязин заявил, что после того, как истечет срок его полномочий в Европарламенте, он покинет политику и не будет баллотироваться на очередных выборах в Рийгикогу в марте 2019 года.

"Желать Партии реформ успехов на выборах было бы откровенным лицемерием. Но я благодарю всех тех своих соратников по партии, с которыми мы были друзьями и, надеюсь, останемся и впредь", - добавил И.Грязин в четверг в своем аккаунте.

Право-либеральная Партия реформ была учреждена 13 ноября 1994 года, с того же дня ее членом являлся и И.Грязин. По данным Коммерческого регистра, он вышел из Партии реформ 3 января 2019 года.

Партия является членом Либерального Интернационала, а также членом европартии "Альянс либералов и демократов за Европу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРТИЯ, ПОЛИТИК, УХОД


Похожие новости


Глава правительства Эстонии извинился за скандал вокруг его партии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]