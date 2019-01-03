Эстонскую Партию реформ покинул ее основатель

Один из учредителей Партии реформ Эстонии, ныне депутат Европарламента Игорь Грязин в четверг объявил о своем выходе из рядов реформистов.

"Сегодня я покинул ряды Партии реформ", - написал И.Грязин в социальных сетях, процитировав при этом экс-президента США, республиканца Рональда Рейгана, который, покидая в свое время Демократическую партию, заявил: "Это не я покинул Демократическую партию - это партия покинула меня".

"Той Партии реформ, среди учредителей которой я был 25 лет назад, сегодня больше не существует. Вместо государства граждан мы построили государственный аппарат, который о бумажках печется больше, чем о людях. Вместо свободной экономики у нас уже более десяти лет построен государственный капитализм. Изначальные либеральные ценности партии угасли и мои попытки вернуть партию к истокам оказались бесплодными", - написал И.Грязин, который и прежде выступал с критикой в адрес своей партии.

В декабре 2018 года И.Грязин заявил, что после того, как истечет срок его полномочий в Европарламенте, он покинет политику и не будет баллотироваться на очередных выборах в Рийгикогу в марте 2019 года.

"Желать Партии реформ успехов на выборах было бы откровенным лицемерием. Но я благодарю всех тех своих соратников по партии, с которыми мы были друзьями и, надеюсь, останемся и впредь", - добавил И.Грязин в четверг в своем аккаунте.

Право-либеральная Партия реформ была учреждена 13 ноября 1994 года, с того же дня ее членом являлся и И.Грязин. По данным Коммерческого регистра, он вышел из Партии реформ 3 января 2019 года.

Партия является членом Либерального Интернационала, а также членом европартии "Альянс либералов и демократов за Европу".