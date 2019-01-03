Экспорт венесуэльской нефти в 2018г упал до минимума за 28 лет

Венесуэла экспортировала всего 1,245 млн баррелей нефти в сутки в 2018 году, минимальный объем за 28 лет, из-за падения добычи на фоне экономического кризиса, сообщает агентство Bloomberg.
Добыча нефти в Венесуэле, обладательнице крупнейших в мире разведанных запасов этого сырья, за последние пять лет упала более чем в два раза, до 1,346 млн б/с, по данным ОПЕК.
Поставки нефти являются главным источником доходов бюджета Венесуэлы. Таким образом, сокращение экспорта только усугубляет кризис в стране, находящейся под действием американских санкций и под давлением со стороны кредиторов, настаивающих на изъятии венесуэльских активов, включая грузы нефти и нефтеперерабатывающий бизнес в США.
Кроме того, Вашингтон сигнализировал о возможном расширении санкций после 10 января, когда истекает срок полномочий действующего президента страны Николаса Мадуро. Между тем, Н.Мадуро в мае победил на досрочных выборах президента Венесуэлы, результаты которых США не признали.
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