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ТЭК 03.01.2019 16:15

Экспорт венесуэльской нефти в 2018г упал до минимума за 28 лет

Венесуэла экспортировала всего 1,245 млн баррелей нефти в сутки в 2018 году, минимальный объем за 28 лет, из-за падения добычи на фоне экономического кризиса, сообщает агентство Bloomberg.

Добыча нефти в Венесуэле, обладательнице крупнейших в мире разведанных запасов этого сырья, за последние пять лет упала более чем в два раза, до 1,346 млн б/с, по данным ОПЕК.

Поставки нефти являются главным источником доходов бюджета Венесуэлы. Таким образом, сокращение экспорта только усугубляет кризис в стране, находящейся под действием американских санкций и под давлением со стороны кредиторов, настаивающих на изъятии венесуэльских активов, включая грузы нефти и нефтеперерабатывающий бизнес в США.

Кроме того, Вашингтон сигнализировал о возможном расширении санкций после 10 января, когда истекает срок полномочий действующего президента страны Николаса Мадуро. Между тем, Н.Мадуро в мае победил на досрочных выборах президента Венесуэлы, результаты которых США не признали.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]