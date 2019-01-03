США сообщили Турции детали возможного соглашения о поставках систем Patriot

Американская делегация, прибывшая в Анкару, передала турецкой стороне предложения Вашингтона о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.
По данным агентства, представители США продолжают встречи в Минобороны Турции, МВД и министерстве оборонной промышленности.
О реакции Анкары на предложения, переданные американской делегацией, агентство не сообщает.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возможное приобретение у США комплексов Patriot не повлияет на покупки у России систем С-400.
Агентство также уточняет, что помимо цены, при возможной покупке Patriot Анкара будет учитывать вопрос передачи технологий производства вооружений.
В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.
Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.
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