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Регион 03.01.2019 17:35

США сообщили Турции детали возможного соглашения о поставках систем Patriot

Американская делегация, прибывшая в Анкару, передала турецкой стороне предложения Вашингтона о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot, передает в четверг Анатолийское агентство новостей.

По данным агентства, представители США продолжают встречи в Минобороны Турции, МВД и министерстве оборонной промышленности.

О реакции Анкары на предложения, переданные американской делегацией, агентство не сообщает.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявлял, что возможное приобретение у США комплексов Patriot не повлияет на покупки у России систем С-400.

Агентство также уточняет, что помимо цены, при возможной покупке Patriot Анкара будет учитывать вопрос передачи технологий производства вооружений.

В минувшем декабре стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.

Турция дважды отклоняла предложение по Patriot, первый раз в пользу китайских комплексов, второй - в пользу С-400. США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Вашингтон предупреждал Анкару, что в случае приобретения российских комплексов откажет ей в продаже истребителей F-35.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ОРУЖИЕ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]