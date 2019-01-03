Берлин соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске.

"Мои мысли с людьми, близкие которых ушли из жизни. Пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Х.Мааса, опубликованного в аккаунте Twitter.

В МИД ФРГ также отметили, что "трагедия в российском Магнитогорске нас глубоко потрясла".

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

38 человек погибли, поиски еще трех продолжаются.