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Дальнее зарубежье 03.01.2019 17:46

Берлин соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске.

"Мои мысли с людьми, близкие которых ушли из жизни. Пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении Х.Мааса, опубликованного в аккаунте Twitter.

В МИД ФРГ также отметили, что "трагедия в российском Магнитогорске нас глубоко потрясла".

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного жилого дома по улице Карла Маркса.

38 человек погибли, поиски еще трех продолжаются.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, МИД, РОССИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]