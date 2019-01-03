Война в Донбассе и безденежье больше всего волнуют украинцев - опрос

Наиболее важными проблемами для украинцев в настоящее время являются военный конфликт на востоке Украины (58%), низкий уровень зарплат и пенсий (57%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52%).
Согласно данным опроса, который проводился центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А.Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года, повышение цен на основные товары волнует 35,9% украинцев, отсутствие работы - 25,2%, взяточничество и коррупция во власти - 23,3%.
Невозможность получить качественное медицинское обслуживание является наиболее важной проблемой для 17% опрошенных, рост преступности и недостаточная безопасность на улицах - для 11,3%, неблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса - для 10,3%, невозможность получить качественное образование - для 6,2%.
68,3% респондентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, 19,4% считают, что страна движется в правильном направлении, 12,3% затруднились ответить.
63,7% выступают за радикальные изменения в стране, 14,1% считают, что пусть все остается как есть, только бы не было хуже, 14,9% считают, что лучше вернуть ситуацию на Украине к тому состоянию, как "было раньше".
69,8% украинцев отмечают, что стране сегодня необходимо больше порядка, даже если для этого придется пойти на некоторые ограничения демократических принципов и свобод.
Согласно опросу, в середине декабря введение военного положения в 10 областях Украины по инициативе президента Петра Порошенко вообще или скорее не поддерживали 64,8% опрошенных, полностью или скорее поддерживали - 24,9%, затруднились ответить - 10,3%.
В ходе этого исследования было опрошено 2045 респондентов. Оно проводилось на всей территории Украины, за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность не превышает 2,2%.
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