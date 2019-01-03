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ТЭК 03.01.2019 16:21

Минэнерго Казахстана утвердило стоимость транзита российской нефти в Китай через Казахстан

Министерство энергетики Казахстана утвердило стоимость транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщили в четверг в АО "КазТрансОйл".

Приказом министра энергетики Казахстана от 28 декабря 2018 года утверждена на период 2019-2023 годов стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 млн тонн в год через Казахстан в Китай по цене $15 за одну тонну без учета НДС.

В том числе на участке граница России - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу", стоимость транспортировки составит $4,23 за одну тонну без учета НДС. На участке Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай) стоимость транспортировки составит $10,77 за одну тонну без учета НДС, говорится в сообщении.

Приказ вступил в силу с 1 января 2019 года.

АО "КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании АО "КазМунайГаз".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТРАНЗИТ, НЕФТЬ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]