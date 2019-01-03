Минэнерго Казахстана утвердило стоимость транзита российской нефти в Китай через Казахстан

Министерство энергетики Казахстана утвердило стоимость транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай, сообщили в четверг в АО "КазТрансОйл".
Приказом министра энергетики Казахстана от 28 декабря 2018 года утверждена на период 2019-2023 годов стоимость транспортировки российской нефти в количестве 10 млн тонн в год через Казахстан в Китай по цене $15 за одну тонну без учета НДС.
В том числе на участке граница России - граница Казахстана (Прииртышск) - Атасу (Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу", стоимость транспортировки составит $4,23 за одну тонну без учета НДС. На участке Атасу (Казахстан) - Алашанькоу (Китай) стоимость транспортировки составит $10,77 за одну тонну без учета НДС, говорится в сообщении.
Приказ вступил в силу с 1 января 2019 года.
АО "КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному транспорту нефти. Входит в состав национальной компании АО "КазМунайГаз".
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