Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9323 RUR   0.0245 GBR   2.1332 TRY   0.3141

Цена на нефть

    $/bbl WTI 46.54 1.13 Brent 54.91 1.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 6 Янв 11° 7 Янв 11°

Финансы 03.01.2019 16:34

Доходы ГНФАР в январе-сентябре 2018г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысили $7,4 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в январе-сентябре 2018 года от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП), составили $7 млрд 445,8 млн, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

«В январе-сентябре 2017 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA составили $4 млрд 602,6 млн. За январь-сентябрь 2018 года объем этих поступлений составил $7 млрд 445,8 тыс. (рост на 61,8%-ИФ)», -отмечает Палата.

В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в отчетный период 2018 года составили $7 млрд 286,71 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $114,59 млн.

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождения Кюровдаг в январе-сентябре 2018 года составили $4,66 млн, с блока Бинагади – $11,09 млн, Кюрсанги–Гарабаглы - $1 млн, Нефтчала-Хыллы – $1,63 млн, Зых-Говсаны – $3,97 млн, Сураханы -Гарачухур – $8,33 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $0,16 млн, Бахар –Гум-дениз – $0,7 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $13 млн,.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, PSA, ДОХОДЫ


Похожие новости


Доходы ГНФАР в 2019г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысят $7,7 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]