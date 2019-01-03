Доходы ГНФАР в январе-сентябре 2018г от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA превысили $7,4 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд (ГНФАР) в январе-сентябре 2018 года от продажи нефти и газа, приходящихся на долю Азербайджана в рамках соглашений о разделе продукции (PSA, СРП), составили $7 млрд 445,8 млн, отмечается в заключении Счетной палаты по проекту бюджета ГНФАР на 2019 год.

«В январе-сентябре 2017 года доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа в рамках соглашений PSA составили $4 млрд 602,6 млн. За январь-сентябрь 2018 года объем этих поступлений составил $7 млрд 445,8 тыс. (рост на 61,8%-ИФ)», -отмечает Палата.

В частности, поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана, добытой с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в отчетный период 2018 года составили $7 млрд 286,71 млн, от продажи прибыльного газа, добытого с месторождения Шах-Дениз - $114,59 млн.

Поступления в ГНФАР от продажи углеводородов, добытых с месторождения Кюровдаг в январе-сентябре 2018 года составили $4,66 млн, с блока Бинагади – $11,09 млн, Кюрсанги–Гарабаглы - $1 млн, Нефтчала-Хыллы – $1,63 млн, Зых-Говсаны – $3,97 млн, Сураханы -Гарачухур – $8,33 млн, Мурадханлы-Джафарли-Зардаб – $0,16 млн, Бахар –Гум-дениз – $0,7 млн, Балаханы-Сабунчу-Рамана -Кюрдаханы – $13 млн,.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова