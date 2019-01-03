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Регион 03.01.2019 17:09

Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

Турция продолжает перебрасывать военную технику в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Колонна бронетранспортеров и военных автомобилей прибыла в приграничную с Сирией провинцию Килис, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что военная техника, перебрасывается из разных районов Турции к границе в направлении Газиантепа.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) - выполнена.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМИЯ, СИРИЯ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]