Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

Турция продолжает перебрасывать военную технику в воинские части, дислоцированные на границе с Сирией, сообщает в четверг Анатолийское агентство новостей.

Колонна бронетранспортеров и военных автомобилей прибыла в приграничную с Сирией провинцию Килис, отмечается в сообщении.

Также сообщается, что военная техника, перебрасывается из разных районов Турции к границе в направлении Газиантепа.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) - выполнена.