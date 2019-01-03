Пострадавшие в результате пожара семьи вынужденных переселенцев обеспечены временным жильем - Госкомитет

Семьям вынужденных переселенцев, пострадавших в результате произошедшего в ночь на четверг пожара в общежитии в Хатаинском районе столицы, предоставлено временное жилье, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев (ГКДБВП) Азербайджана.

«18 семей вынужденных переселенцев остались без крова в результате произошедшего ночью 3 января пожара в общежитии в Хатаинском районе Баку», - сказано в сообщении.

В связи с пожаром создана специальная комиссия.

Место происшествия посетили вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, председатель ГКДБВП Ровшан Рзаев, глава ИВ Хатаинского района Рафиг Гулуев.

«Оставшиеся без крова 17 семей вынужденных переселенцев из Физулинского района и одна семья из Лачинского района обеспечены временным жильем, а позднее государство выделит им новые квартиры», - сообщает Госкомитет.

Специалисты МЧС выясняют причины пожара.

В ночь на 3 января в Хатаинском районе сгорело общежитие (1933 года постройки), состоящее из 11 комнат и клуба.

Р.Бабаев