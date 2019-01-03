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СНГ 03.01.2019 17:47

МЧС: из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено тело 39-го погибшего

Спасатели извлекли тело 39-го погибшего из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Из-под завалов извлечено тело женщины", - сказали в ведомстве.

На данный момент остаётся неизвестной судьба двух человек.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]