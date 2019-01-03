МЧС: из-под завалов дома в Магнитогорске извлечено тело 39-го погибшего

Спасатели извлекли тело 39-го погибшего из-под завалов жилого дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Из-под завалов извлечено тело женщины", - сказали в ведомстве.

На данный момент остаётся неизвестной судьба двух человек.

Ранее сообщалось о 38 погибших.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).