Катар вышел из ОПЕК отчасти по политическим причинам - посол

Решение Катара покинуть ОПЕК отчасти вызвано политизированностью этого объединения, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.
"Наше решение о выходе из ОПЕК, надо полагать, было принято не только из тех соображений, чтобы сфокусироваться на добыче газа или нефти (естественно, мы в первую очередь газодобывающая страна), но было вызвано и тем, что ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".
Посол отметил, что, по его личному мнению, "ОПЕК становится политизированной организацией" и примером тому служит недавнее падение цен на нефть. "Я бы не исключал связи между падением цен на нефть и убийством Хашкаджи, саудиты могли спровоцировать это падение в угоду американцам, особенно президенту Трампу", - пояснил он.
"Я думаю, что это должно было вызвать удивление во всем мире, ведь сделав это, чтобы спасти себя, они действовали вразрез с интересами их собственного народа, не получившего дохода, которым должна была пополниться саудовская казна, и против интересов всех нефтедобывающих стран, включая Россию", - подчеркнул катарский дипломат.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»