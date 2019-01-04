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ТЭК 04.01.2019 11:01

Катар вышел из ОПЕК отчасти по политическим причинам - посол

Решение Катара покинуть ОПЕК отчасти вызвано политизированностью этого объединения, заявил посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Наше решение о выходе из ОПЕК, надо полагать, было принято не только из тех соображений, чтобы сфокусироваться на добыче газа или нефти (естественно, мы в первую очередь газодобывающая страна), но было вызвано и тем, что ОПЕК постепенно становится инструментом в руках узкой группы стран, хотя должна служить интересам всех ее участников в равной степени", - сказал Ф.аль-Аттыйя в интервью "Интерфаксу".

Посол отметил, что, по его личному мнению, "ОПЕК становится политизированной организацией" и примером тому служит недавнее падение цен на нефть. "Я бы не исключал связи между падением цен на нефть и убийством Хашкаджи, саудиты могли спровоцировать это падение в угоду американцам, особенно президенту Трампу", - пояснил он.

"Я думаю, что это должно было вызвать удивление во всем мире, ведь сделав это, чтобы спасти себя, они действовали вразрез с интересами их собственного народа, не получившего дохода, которым должна была пополниться саудовская казна, и против интересов всех нефтедобывающих стран, включая Россию", - подчеркнул катарский дипломат.

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Тэги: КАТАР, ОПЕК, ВЫХОД, ПРИЧИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]