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СНГ 04.01.2019 11:18

Чижов: в 2018 году удалось не дать окончательно развалить отношения России с ЕС

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает позитивным моментом в работе в 2018 году то, что Москве удалось без уступок в принципиальных позициях сохранить элементы сотрудничества с ЕС.

"Позитив в том, что удалось не дать развалить все, хотя такие поползновения были. Это, во-первых. И, разумеется, во-вторых - то, что это удалось не ценой неприемлемых уступок в принципиальных позициях", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".

"То, что не доставило ни радости, ни удовлетворения, - это, опять-таки, тот факт, что, с точки зрения выправления наших отношений, год был по сути дела еще одним годом упущенных возможностей", - констатировал В.Чижов.

"Наверное, такая картина выглядит несколько диалектично, но такова жизнь, - продолжил постпред. - Нам действительно удалось сохранить политический диалог. Более того, он в прошедшем году активизировался. Некоторые из тех форматов, которые, как говорится, "зависли" в предыдущие годы, мы смогли реанимировать".

По оценке В.Чижова, стороны "в целом неплохо взаимодействовали на международной арене". "По-разному было, конечно. Даже когда речь шла о тех сюжетах, которые одинаково важны и для Евросоюза, и для нас, ЕС не всегда проявлял последовательность", - отметил он.

"Что однозначно не понравилось, так это то, что погоня за евросолидарностью и общее стремление удержать от разрыва пресловутую трансатлантическую сцепку иногда срабатывали даже в ущерб интересам самих стран и народов Евросоюза", - сказал глава российской дипломатической миссии при ЕС.

Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, ПОСТПРЕД, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]