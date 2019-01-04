Чижов: в 2018 году удалось не дать окончательно развалить отношения России с ЕС

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает позитивным моментом в работе в 2018 году то, что Москве удалось без уступок в принципиальных позициях сохранить элементы сотрудничества с ЕС.
"Позитив в том, что удалось не дать развалить все, хотя такие поползновения были. Это, во-первых. И, разумеется, во-вторых - то, что это удалось не ценой неприемлемых уступок в принципиальных позициях", - сказал высокопоставленный российский дипломат в интервью "Интерфаксу".
"То, что не доставило ни радости, ни удовлетворения, - это, опять-таки, тот факт, что, с точки зрения выправления наших отношений, год был по сути дела еще одним годом упущенных возможностей", - констатировал В.Чижов.
"Наверное, такая картина выглядит несколько диалектично, но такова жизнь, - продолжил постпред. - Нам действительно удалось сохранить политический диалог. Более того, он в прошедшем году активизировался. Некоторые из тех форматов, которые, как говорится, "зависли" в предыдущие годы, мы смогли реанимировать".
По оценке В.Чижова, стороны "в целом неплохо взаимодействовали на международной арене". "По-разному было, конечно. Даже когда речь шла о тех сюжетах, которые одинаково важны и для Евросоюза, и для нас, ЕС не всегда проявлял последовательность", - отметил он.
"Что однозначно не понравилось, так это то, что погоня за евросолидарностью и общее стремление удержать от разрыва пресловутую трансатлантическую сцепку иногда срабатывали даже в ущерб интересам самих стран и народов Евросоюза", - сказал глава российской дипломатической миссии при ЕС.
Полностью интервью В.Чижова будет опубликовано на сайте https://www.interfax.ru/.
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