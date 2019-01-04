Задержанный в РФ Пол Уилан является подданным Британии - газета

Пол Уилан, которого задержали и обвинили в шпионаже в РФ, обладает двойным гражданством и является американским гражданином и британским подданным, сообщает в пятницу британская газета The Times.
"Сотрудники американского посольства в Москве связались с британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании П.Уилана и о его статусе британского подданного", - пишет издание.
"Дипломаты направили запрос о консульском доступе к британцу, задержанному в России, после получения просьбы об оказании помощи", - говорится в сообщении.
При этом The Times подчеркивает, что П.Уилан родился в Канаде у двух британских подданных - Эдварда и Розмари Уилан. Впоследствии он перебрался в США.
По словам брата П.Уилана Дэвида Уилана, их семья - выходцы из британского города Бермингема, и они "ездили туда, чтобы навестить родственников".
Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Москве по подозрению в шпионаже гражданина США П.Уилана. "Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщили "Интерфаксу" 31 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Посольство США в РФ уведомлено о задержании П.Уилана в Москве по подозрению в шпионаже, заявили "Интерфаксу" в департаменте информации и печати МИД РФ.
Брат задержанного Д.Уилан заявил, что П.Уилан прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Д.Уилан также ранее сообщал, что П.Уилан - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, сказал Д.Уилан.
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