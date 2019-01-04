Председательство Румынии в ЕС даст Кишиневу шанс на сближение с Евросоюзом, считает вице-премьер Молдавии

Вице-премьер Молдавии по европейской интеграции Юрий Лянкэ считает, что председательство Румынии в Евросоюзе дает Молдавии шанс на сближение с ЕС, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе правительства.

Согласно сообщению, он приветствовал переход к Румынии председательства в ЕС с 1 января 2019 года - спустя 12 лет после вступления Румынии в ЕС в 2007 году.

"Председательство Румынии - это уникальная возможность для активизации отношений Молдавия-ЕС, начиная с углубления политического диалога и поддержки процесса реформ и заканчивая ускорением реализации проектов по энергетическому и инфраструктурному присоединению посредством строительства мостов и автомагистралей", - сказал Ю.Лянкэ.

По его словам, у Румынии есть возможность "сохранить на первом плане повестки дня ЕС развитие восточного соседства; вопросы энергетической и информационной безопасности, проблему войны на Украине и "замороженных конфликтов" в Черноморском бассейне".

"Мы рассчитываем на поддержку Бухареста в организации более широких дебатов в ЕС о необходимости предложить Республике Молдова четкую перспективу присоединения к ЕС", - подчеркнул Ю.Лянкэ.

Председатель парламента Молдавии Андриан Канду год назад заявил, что в период председательства Бухареста, Молдавия может дождаться официального заявления на получение статуса ассоциированного члена ЕС. Однако отношения между Кишиневом и Брюсселем критически ухудшились после того, как молдавские власти проигнорировали рекомендации ЕС при переходе к смешанной избирательной системе, проведении амнистии капитала и других реформ.

В июне 2018 года молдавские власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил лидер правой оппозиции Андрей Нэстасе. После этого, Европейская комиссия отказалась выделять уже одобренную макрофинансовую помощь на 100 млн. евро, а также заявила о полном прекращении финансирования Кишинева как минимум до парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

В настоящее время вопрос о подаче заявления для ассоциированного членства в ЕС даже не обсуждается. Молдавские власти надеются, что после выборов удастся восстановить отношения с ЕС.