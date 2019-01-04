Россия могла бы напомнить миру о незаконной блокаде Катара - посол

Россия как член Совета Безопасности ООН могла бы привлечь внимание международного сообщества к незаконной блокаде Катара со стороны ряда арабских государств, считает посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Я считаю, что Россия могла бы сыграть очень конструктивную роль, напомнив всем сторонам о недопустимости нарушения международного права и о необходимости решать конфликты при помощи механизмов, существующих в рамках международной правовой системы", - сказал Ф.аль-Аттыйя "Интерфаксу".

Он отметил, что Катар продолжает призывать мировое сообщество "привлечь Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет к ответственности за нарушение ими международного права".

Дипломат подчеркнул, что, хотя правительство делает все возможное для того, чтобы экономическая и транспортная блокада как можно меньше сказывалась на жизни подданных и резидентов Катара, страна по-прежнему тяжело переживает ее последствия.

Самые острые проблемы, по его словам - это разделение семей, невозможность доступа к активам, которыми владеют катарцы в этих странах, резко подскочившая стоимость пассажирских авиаперевозок, нападки со стороны СМИ враждебных государств.

"Катар продолжит адаптироваться к этой реальности, как бы ни было тяжело, потому что альтернатива - это фактически сдаться, поддаться запугиванию, превратиться в лакея для Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Для нас это неприемлемо", - сказал посол.