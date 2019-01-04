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Дальнее зарубежье 04.01.2019 12:03

Россия могла бы напомнить миру о незаконной блокаде Катара - посол

Россия как член Совета Безопасности ООН могла бы привлечь внимание международного сообщества к незаконной блокаде Катара со стороны ряда арабских государств, считает посол Катара в России Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

"Я считаю, что Россия могла бы сыграть очень конструктивную роль, напомнив всем сторонам о недопустимости нарушения международного права и о необходимости решать конфликты при помощи механизмов, существующих в рамках международной правовой системы", - сказал Ф.аль-Аттыйя "Интерфаксу".

Он отметил, что Катар продолжает призывать мировое сообщество "привлечь Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет к ответственности за нарушение ими международного права".

Дипломат подчеркнул, что, хотя правительство делает все возможное для того, чтобы экономическая и транспортная блокада как можно меньше сказывалась на жизни подданных и резидентов Катара, страна по-прежнему тяжело переживает ее последствия.

Самые острые проблемы, по его словам - это разделение семей, невозможность доступа к активам, которыми владеют катарцы в этих странах, резко подскочившая стоимость пассажирских авиаперевозок, нападки со стороны СМИ враждебных государств.

"Катар продолжит адаптироваться к этой реальности, как бы ни было тяжело, потому что альтернатива - это фактически сдаться, поддаться запугиванию, превратиться в лакея для Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта. Для нас это неприемлемо", - сказал посол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАТАР, БЛОКАДА, РОССИЯ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]