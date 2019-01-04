Взрыв прогремел у офиса германской ультраправой партии "Альтернатива для Германии", сообщает в пятницу немецкая газета "Вельт" со ссылкой на полицию.
В результате взрыва никто не пострадал.
Инцидент произошел в четверг вечером в городе Дёбельн (федеральная германская земля Саксония), однако СМИ сообщили о нем только в пятницу. Взрыв повредил окна и двери офиса партии, а также соседние дома и две стоявшие рядом машины.
По факту произошедшего начато расследование, в нем принимает участие уголовная полиция Саксонии. Личности тех, кто устроил взрыв, а также их мотивы пока неизвестны.
Полиция полагает, что ответственные за взрыв могли действовать из политических мотивов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»