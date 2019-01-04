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Дальнее зарубежье 04.01.2019 12:16

У офиса партии "Альтернатива для Германии" прогремел взрыв, никто не пострадал

Взрыв прогремел у офиса германской ультраправой партии "Альтернатива для Германии", сообщает в пятницу немецкая газета "Вельт" со ссылкой на полицию.

В результате взрыва никто не пострадал.

Инцидент произошел в четверг вечером в городе Дёбельн (федеральная германская земля Саксония), однако СМИ сообщили о нем только в пятницу. Взрыв повредил окна и двери офиса партии, а также соседние дома и две стоявшие рядом машины.

По факту произошедшего начато расследование, в нем принимает участие уголовная полиция Саксонии. Личности тех, кто устроил взрыв, а также их мотивы пока неизвестны.

Полиция полагает, что ответственные за взрыв могли действовать из политических мотивов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПАРТИЯ, ОФИС, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]