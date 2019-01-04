Родившиеся в Азербайджане в 2019 году дети проживут, в среднем, до 72 лет - ЮНИСЕФ

Появившиеся на свет в 2019 году в Азербайджане новорожденные, по прогнозам ЮНИСЕФ, проживут, в среднем, до 72-летнего возраста.

«Родившиеся в 2019 году в Азербайджане дети проживут, в среднем, до 2091 года», - говорится в докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по усредненному прогнозу по рождаемости и продолжительности жизни в странах мира.

Максимальный показатель средней продолжительности жизни (до 84-летнего возраста, или до 2103 года) среди родившихся в 2019 году детей ЮНИСЕФ прогнозирует в Испании, Италии, Сингапуре, Швейцарии и Японии.

Минимальный показатель СПЖ (до 53-летнего возраста, или до 2072 года) среди родившихся в текущем году детей прогнозируется в Сьерра-Леоне.

Согласно прогнозу ЮНИСЕФ, в первый день 2019 года во всем мире на свет должны были появиться 395 тыс. 72 младенца.

В Азербайджане этот показатель должен был составить 413 новорожденных.

Максимальное число новорожденных в первый день наступившего года ЮНИСЕФ спрогнозировало в Индии - 69,944 тыс., Китае – 44,94 тыс., Нигерии – 25,685 тыс., Пакистане – 15,112 тыс., Индонезии – 13,256 тыс., США – 11,086 тыс., Демократической Республике Конго – 10,053 тыс., Бангладеш – 8,428 тыс. детей.

Что касается соседних с Азербайджаном стран, то 1 января в России прогнозировалось рождение 4,764 тыс. детей, в Турции – 3,711 тыс., в Иране – 3,754 тыс., в Грузии – 141, в Армении – 117 детей.

«Самые популярные имена, которые родители дадут своим родившимся 1 января 2019 года младенцам, являются Александр (Александра), Айеш, Зиксуан и Зайнаб», - говорится в докладе ЮНИСЕФ.

«Но в некоторых странах многим детям не успеют дать имя, так как они не проживут и дня. В 2017 году около 1 млн детей умерли в день своего рождения, а 2,5 млн - в первый месяц жизни. Среди этих детей большинство умерло по причинам, которые можно было бы предотвратить. Главные причины детской смертности – недоношенность, осложнения во время родов и инфекции, в том числе, пневмония или сепсис», - отмечается в документе.

Р.Бабаев