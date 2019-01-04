Хакерская атака привела к утечке личных данных германских политиков и журналистов

Личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки, сообщают в пятницу немецкие СМИ.
Хакерская атака произошла перед рождеством, однако СМИ стало известно об этом только сейчас.
По данным изданий, в Интернете были опубликованы такие данные политиков и журналистов, как номера мобильных телефонов, адреса, части личных переписок и семейные фотографии.
Хакерская атака затронула многих политиков, кроме членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь, в частности, идет о президенте ФРГ Франке-Вальтере Штайнмайере, председателе партии "зеленых" Роберте Хабеке, генсеке Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и об экс-главе МИД ФРГ Зигмаре Габриэле.
Кроме того, атаке хакеров подверглись журналисты телеканалов ARD и ZDF. В частности, атака коснулась немецкого журналиста Хайо Зеппельта, который специализируется на проблеме допинга.
Пока неизвестно, кто именно стоит за произошедшей хакерской атакой.
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