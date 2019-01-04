Глава МИД Польши выступает за назначение посла генсека ООН по Украине - СМИ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступает за назначение специального посла Генерального секретаря ООН по вопросам Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН по Украине. Я думаю, что к так называемому "нормандскому формату" (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - сказал Я.Чапутович в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что Европу могут представлять только европейские учреждения, такие как верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, "а не другие страны".