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Дальнее зарубежье 04.01.2019 13:13

Глава МИД Польши выступает за назначение посла генсека ООН по Украине - СМИ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступает за назначение специального посла Генерального секретаря ООН по вопросам Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН по Украине. Я думаю, что к так называемому "нормандскому формату" (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - сказал Я.Чапутович в интервью Handelsblatt.

Он отметил, что Европу могут представлять только европейские учреждения, такие как верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, "а не другие страны".

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ООН, СПЕЦПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]