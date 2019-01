Премьер Госсовета КНР призвал банки наращивать финансирование малого бизнеса

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в пятницу провел встречи с представителями трех крупнейших коммерческих банков страны, в ходе которых призвал фининституты активнее финансировать частные компании и малый бизнес.

Премьер встретился с представителями Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, говорится в заявлении правительства.

В ходе форума, организованного Китайской комиссией по регулированию банковского сектора и страховой отрасли (CBIRC), Ли Кэцян заявил, что правительство КНР намерено активнее внедрять антициклическую политику, чтобы поддержать экономику, и планирует, например, снижать налоги, а также смягчать требования к резервам банков.

Он призвал банки пользоваться преимуществами, которые дают принимаемые китайскими регуляторами меры, призванные, в частности, облегчить доступ к финансированию для малого бизнеса.

Накануне Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил об изменениях, которые позволят большему числу банков воспользоваться льготными условиями в плане нормы резервирования при кредитовании ими малого бизнеса.

Акции ICBC по итогам торгов в Шанхае в пятницу подорожали на 1,4%, CCB - на 1,6%, Bank of China - на 0,9%.