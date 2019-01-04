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Инфраструктура и тендеры 04.01.2019 12:55

АSK направит более 581 тыс. манатов на закупку оборудования по производству стекла

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) направит более 581 тыс. на закупку оборудования по производству стекла и запасных частей.

Поставку оборудования осуществит ООО «Azchem» с которым подписан соответствующий контракт. Контракт также предусматривает наладку и проверку готовности к эксплуатации оборудования.

Стоимость контракта составляет 581,702 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АSK, КОНТРАКТ, ОБОРУДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]