АSK направит более 581 тыс. манатов на закупку оборудования по производству стекла

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (ASK) направит более 581 тыс. на закупку оборудования по производству стекла и запасных частей.

Поставку оборудования осуществит ООО «Azchem» с которым подписан соответствующий контракт. Контракт также предусматривает наладку и проверку готовности к эксплуатации оборудования.

Стоимость контракта составляет 581,702 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 ноября 2017 года подписал указ о создании корпорации. Целью создания ASK является повышение эффективности использования госимущества, внедрение системы надзора посредством корпоративного управления и отчетности, создание благоприятных условий для кооперации между госпредприятиями и повышение производственного потенциала. Уставный капитал корпорации равен 500 млн манатов.

Б.Рустамбеков