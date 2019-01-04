Число безработных в Германии в декабре снизилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня

Количество безработных в Германии в декабре 2018 года сократилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня в 2,26 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.
Безработица в ФРГ в прошлом месяце осталась на уровне 5%, что является самым низким уровнем с момента воссоединения страны в 1990 году.
Аналитики в среднем ожидали снижения количества безработных на 11 тыс. и сохранения безработицы на уровне 5%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Сокращение числа безработных в Германии продолжается уже пять лет подряд практически без остановки.
В декабре количество безработных сократилось на 9 тыс. в западной части страны и на 5 тыс. - в восточной части.
Согласно прогнозу Бундесбанка, безработица в Германии может снизиться до 4,5% к 2020 году.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»