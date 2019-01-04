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Дальнее зарубежье 04.01.2019 13:37

Число безработных в Германии в декабре снизилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня

Количество безработных в Германии в декабре 2018 года сократилось на 14 тыс. - до рекордно низкого уровня в 2,26 млн человек, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ.

Безработица в ФРГ в прошлом месяце осталась на уровне 5%, что является самым низким уровнем с момента воссоединения страны в 1990 году.

Аналитики в среднем ожидали снижения количества безработных на 11 тыс. и сохранения безработицы на уровне 5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Сокращение числа безработных в Германии продолжается уже пять лет подряд практически без остановки.

В декабре количество безработных сократилось на 9 тыс. в западной части страны и на 5 тыс. - в восточной части.

Согласно прогнозу Бундесбанка, безработица в Германии может снизиться до 4,5% к 2020 году.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]