GM и DoorDash протестируют технологию доставки еды самоуправляемыми автомобилями

Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. и сервис по доставке продуктов питания DoorDash Inc. объявили о партнерстве с целью тестирования технологии по доставке клиентам еды с использованием автомобилей без водителей.
Ожидается, что программа стартует в марте и будет включать в себя как доставку готовой еды из ресторанов, так и развоз продуктов из супермаркетов.
В последнее время фирмы активно развивают бизнес-модели вокруг технологии самоуправляемых автомобилей, рассчитывая использовать такие преимущества, как снижение стоимости поездок за счет отсутствия водителя. По оценке Ford Motor, объем бизнеса по доставке товаров конечным клиентам с использованием автономных машин может достигнуть $130 млрд к 2026 году.
Сама Ford организовала партнерство с сетью пиццерий Domino`s Pizza, а конкурирующая Pizza Hut сотрудничает с Toyota Motor.
Подразделение GM по разработке самоуправляемых автомобилей Cruise, приобретенное компанией в 2016 году за $1 млрд, ранее главным образом фокусировалось на сервисах такси. Партнерство с DoorDash станет первым проектом компании в сфере доставки товаров.
В рамках последнего раунда привлечения инвестиций стоимость Cruise была оценена в $14,6 млрд. Инвесторами компании являются Honda Motor и SoftBank Group.
Стоимость DoorDash оценивается в $4 млрд.
Акции GM опускаются на 0,2% на предварительных торгах в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 27%, до $47,5 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»