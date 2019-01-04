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GM и DoorDash протестируют технологию доставки еды самоуправляемыми автомобилями

Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. и сервис по доставке продуктов питания DoorDash Inc. объявили о партнерстве с целью тестирования технологии по доставке клиентам еды с использованием автомобилей без водителей.

Ожидается, что программа стартует в марте и будет включать в себя как доставку готовой еды из ресторанов, так и развоз продуктов из супермаркетов.

В последнее время фирмы активно развивают бизнес-модели вокруг технологии самоуправляемых автомобилей, рассчитывая использовать такие преимущества, как снижение стоимости поездок за счет отсутствия водителя. По оценке Ford Motor, объем бизнеса по доставке товаров конечным клиентам с использованием автономных машин может достигнуть $130 млрд к 2026 году.

Сама Ford организовала партнерство с сетью пиццерий Domino`s Pizza, а конкурирующая Pizza Hut сотрудничает с Toyota Motor.

Подразделение GM по разработке самоуправляемых автомобилей Cruise, приобретенное компанией в 2016 году за $1 млрд, ранее главным образом фокусировалось на сервисах такси. Партнерство с DoorDash станет первым проектом компании в сфере доставки товаров.

В рамках последнего раунда привлечения инвестиций стоимость Cruise была оценена в $14,6 млрд. Инвесторами компании являются Honda Motor и SoftBank Group.

Стоимость DoorDash оценивается в $4 млрд.

Акции GM опускаются на 0,2% на предварительных торгах в пятницу. За последние 12 месяцев капитализация компании упала на 27%, до $47,5 млрд.

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Тэги: США, GM, АВТОМОБИЛИ, ДОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]