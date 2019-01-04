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Происшествия 04.01.2019 13:19

Полиция задержала подозреваемого в краже 4 тыс. манатов из магазина

Полиция Наримановского района столицы задержала мужчину, подозреваемого в совершении крупной магазинной кражи, сообщается в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 16 отделения полиции Наримановского РУП задержали Сардара Панахова по подозрению в совершении кражи 3,98 тыс. манатов из магазина, расположенного на территории района», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРОИСШЕСТВИЯ, КРАЖА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]