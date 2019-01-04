Полиция задержала подозреваемого в краже 4 тыс. манатов из магазина

Полиция Наримановского района столицы задержала мужчину, подозреваемого в совершении крупной магазинной кражи, сообщается в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 16 отделения полиции Наримановского РУП задержали Сардара Панахова по подозрению в совершении кражи 3,98 тыс. манатов из магазина, расположенного на территории района», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев