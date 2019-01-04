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Дальнее зарубежье 04.01.2019 14:34

Страховщики подали в суд на генкомпанию PG&E из-за пожаров в Калифорнии

Несколько страховых компаний подали в суд на калифорнийскую генерирующую фирму Pacific Gas & Electric Co. (PG&E), обвинив ее в разрушительных пожарах в штате, приведших к многомиллиардным страховым выплатам.

Иски были поданы от страховщиков Allstate ALL, State Farm, USAA и их дочерних подразделений. Конкретная причина пожаров не называется, однако отмечается, что очаг возгорания был расположен вблизи объектов компании.

По законам штата Калифорния, если будет доказано, что пожары вызваны неполадками на линиях электропередачи или другом оборудовании PG&E, компания будет нести полную материальную ответственность за ущерб, что приведет к ее банкротству.

Лесные пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными в истории штата. Число погибших в них превысило 60 человек, разрушены тысячи домов; площадь разрушений составила почти 60 тыс. гектаров.

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Тэги: США, СТРАХОВЩИКИ, ПОЖАРЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]