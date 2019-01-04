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Дальнее зарубежье 04.01.2019 14:45

Рост цен на жилье в Великобритании замедлился до минимума за пять лет

Цены на жилье в Великобритании в декабре 2018 года выросли лишь на 0,5% в годовом выражении, подъем замедлился по сравнению с 2,6% годом ранее и был минимальным с февраля 2013 года, свидетельствуют данные крупнейшего ипотечного общества Великобритании Nationwide Building Society.

Стоимость жилья в прошлом месяце уменьшилась на 0,7% по сравнению с ноябрем.

Темпы роста цен на жилую недвижимость в Великобритании замедляются, в частности, из-за неопределенности вокруг Brexit, омрачающей перспективы экономики страны. Число запросов на покупку жилья от новых покупателей сократилось в декабре, отмечают в Nationwide.

"Ослабление темпов подъема цен связано с негативным влиянием неопределенных экономических прогнозов на настрой покупателей, учитывая, что оно отмечается на фоне устойчивого увеличения занятости, усиления темпов роста зарплат, а также сохранения низкой стоимости заимствования", - говорит главный экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Темпы роста цен на жилье в Великобритании в 2019 году, вероятно, будут выражаться "низким однозначным числом", если экономика страны продолжит расти умеренными темпами, полагает Р.Гарднер.

В Лондоне стоимость жилья в прошлом месяце уменьшилась на 0,8% в годовом выражении. Падение цен на жилую недвижимость в годовом выражении в британской столице отмечается в течение шести кварталов подряд.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]