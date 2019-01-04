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Туризм 04.01.2019 13:43

Национальные парки Азербайджана в 2018 году посетили 80 тыс. туристов - Минэкологии

Около 80 тыс. туристов посетили в прошлом году национальные парки Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

«В 2018 году национальные парки Азербайджана посетили 79,997 тыс. туристов», , в том числе 72,519 местных граждан и 7,478 тыс. иностранцев», - говорится в сообщении.

В Азербайджане действуют десять национальных парков (заповедников): Зангезурский, Аг-Гельский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Апшеронский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гейгельский, Кызылагачский.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЦПАРКИ, ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]