Национальные парки Азербайджана в 2018 году посетили 80 тыс. туристов - Минэкологии

Около 80 тыс. туристов посетили в прошлом году национальные парки Азербайджана, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

«В 2018 году национальные парки Азербайджана посетили 79,997 тыс. туристов», , в том числе 72,519 местных граждан и 7,478 тыс. иностранцев», - говорится в сообщении.

В Азербайджане действуют десять национальных парков (заповедников): Зангезурский, Аг-Гельский, Ширванский, Гирканский, Алтыагаджский, Апшеронский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Гейгельский, Кызылагачский.

Р.Бабаев