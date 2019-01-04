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Дальнее зарубежье 04.01.2019 15:05

Бывший глава Nissan попросил суд объяснить причины его ареста в ноябре 2018 года

Адвокаты бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона направили в окружной суд Токио ходатайство об объяснении причин его ареста в ноябре прошлого года, сообщает в пятницу японское агентство "Киодо".

В Токийском суде подтвердили факт получения ходатайства от адвокатской команды К.Гона. По данным агентства, судебные слушания начнутся в следующий вторник, 8 января.

Ожидается, что К.Гон будет лично присутствовать на слушаниях. В ходе заседания адвокатская команда намерена также поставить перед судом вопрос о том, почему содержание под стражей экс-главы концерна было продлено.

Бывший руководитель Nissan К.Гон находится в тюрьме с середины ноября прошлого года. 23 декабря его срок содержания под стражей был продлен еще на 10 суток. Таким образом, К.Гон не вышел на свободу 1 января 2019 года, как ожидалось ранее.

Ранее в токийской прокуратуре сообщили, что К.Гона подозревают в том, что он подписал в октябре 2008 года контракт, согласно которому убытки от торговых операций, проводившихся в интересах Гона, могли быть перенесены на баланс Nissan. Сумма возможных убытков оценивается в $16,5 млн. К.Гон свою вину не признает.

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Тэги: ЯПОНИЯ, NISSAN, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]