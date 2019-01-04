Цена золота подскочила выше $1300 за унцию, до максимума с июня

Цена золота увеличилась в ходе торгов в пятницу до максимума с июня 2018 года, превысив $1300 за тройскую унцию, на фоне усиления спроса на защитные активы.
Сигналы ослабления экономического роста и обвал на рынках акций по всему миру поддерживают интерес инвесторов к золоту и другим драгоценным металлам.
В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до $1300,40 за унцию, но затем замедлил подъем.
Спотовая цена золота ненамного отстает от срочных контрактов, она поднялась до $1298,60 за унцию.
Серебро подорожало до максимума с июля - $15,8 за унцию, но затем перешло к снижению.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»