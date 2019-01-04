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Бизнес и законодательство 04.01.2019 14:11

Цена золота подскочила выше $1300 за унцию, до максимума с июня

Цена золота увеличилась в ходе торгов в пятницу до максимума с июня 2018 года, превысив $1300 за тройскую унцию, на фоне усиления спроса на защитные активы.

Сигналы ослабления экономического роста и обвал на рынках акций по всему миру поддерживают интерес инвесторов к золоту и другим драгоценным металлам.

В ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex февральский фьючерс подорожал на 0,4%, до $1300,40 за унцию, но затем замедлил подъем.

Спотовая цена золота ненамного отстает от срочных контрактов, она поднялась до $1298,60 за унцию.

Серебро подорожало до максимума с июля - $15,8 за унцию, но затем перешло к снижению.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, ЗОЛОТО, ЦЕНЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]