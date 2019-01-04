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Экология 04.01.2019 14:24

Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии

Хакерская атака привела к массовой публикации личных данных германских политиков, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, при этом атака не затронула правительственную сеть ФРГ, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд" со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры распространили в Интернете личные данные многих германских политиков, однако внутренний обмен информацией между сотрудниками правительства ФРГ не был объектом атаки.

В настоящее время расследование произошедшего проводит Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ, отмечает "Бильд".

Ранее в пятницу стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки. Информация была распространена хакерами посредством соцсети Twitter.

Атака произошла перед рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.

Хакерская атака затронула, в частности, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]