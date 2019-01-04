Личные данные Меркель попали в интернет в результате хакерской атаки в Германии

Хакерская атака привела к массовой публикации личных данных германских политиков, в том числе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, при этом атака не затронула правительственную сеть ФРГ, сообщает в пятницу немецкая газета "Бильд" со ссылкой на источники.
По данным издания, хакеры распространили в Интернете личные данные многих германских политиков, однако внутренний обмен информацией между сотрудниками правительства ФРГ не был объектом атаки.
В настоящее время расследование произошедшего проводит Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ, отмечает "Бильд".
Ранее в пятницу стало известно, что личные данные германских политиков и некоторых журналистов были распространены в Интернете в результате хакерской атаки. Информация была распространена хакерами посредством соцсети Twitter.
Атака произошла перед рождеством и затронула все партии бундестага ФРГ, кроме ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Речь идет о публикации номеров мобильных телефонов, адресов, данных кредитных карт, личных переписок и семейных фотографий.
Хакерская атака затронула, в частности, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля.
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